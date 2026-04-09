Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Events in Tirol

Früherer Elite-Soldat sorgt für höchste Sicherheit

Tirol
09.04.2026 16:00
Alles im Blick: Martin Franke (links) mit einem Einsatzleiter bei einem Fußballspiel im Tivoli.
Alles im Blick: Martin Franke (links) mit einem Einsatzleiter bei einem Fußballspiel im Tivoli.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Klare Abläufe, durchdachte Strategien und wachsame Blicke: Ein ehemaliger Elite-Soldat aus Deutschland sorgt für den reibungslosen Ablauf vieler Events in Tirol – und darüber hinaus.

0 Kommentare

Egal, ob Bergiselspringen, Golden Roof Challenge oder der Testspiel-Kracher zwischen der WSG Tirol und Real Madrid im Innsbrucker Tivoli-Stadion: Diese und viele andere Großveranstaltungen in letzter Zeit in Tirol liefen alle wie am Schnürchen. Tragödien wie nach der Massenpanik 1999 beim Air&Style mit sieben Toten blieben zum Glück aus.

„Modus 106“ sorgt auch Jahr für Jahr beim Bergiselspringen für Sicherheit.
„Modus 106“ sorgt auch Jahr für Jahr beim Bergiselspringen für Sicherheit.(Bild: Christof Birbaumer)

Damit aus Events keine Katastrophen werden
Und das ist kein Zufall: Die „Modus 106 Service Group“ mit Sitz in Innsbruck sorgt hinter den Kulissen dafür, dass Sicherheit, Organisation und Ablauf Hand in Hand gehen – von Risikoanalysen über detaillierte Einsatzpläne bis hin zur Koordination mit Polizei, Feuerwehr und städtischen Behörden. „Jedes Event wird akribisch vorbereitet, damit Besucher und Teilnehmer ungestört ihr Erlebnis genießen können“, schildert Chef Martin Franke, der schon seit Jahren im Security-Sektor unterwegs ist.

Dialog verhindert Chaos und schützt Besucher
Der ehemalige Bundeswehrsoldat, geboren in Hannover, führt das Unternehmen gemeinsam mit der Innsbruckerin Kerstin Schäffer. Ihr Team: Ein Netz aus rund 200 geschulten Kräften – alle deutschsprachig, was bewusst als Qualitätsmerkmal gesetzt wird. „Es funktioniert nicht, wenn sich Security und Besucher nicht verstehen“, betont Franke.

Geschäftsführer Franke führt mit Kerstin Schäffer das Unternehmen.
Geschäftsführer Franke führt mit Kerstin Schäffer das Unternehmen.(Bild: Christof Birbaumer)

Laut dem Fachmann sei vielen vielleicht nicht bewusst, was die grundlegenden Aufgaben eines Sicherheitsdienstes bei einem Event sind. „Wir sind in erster Linie nicht dazu da, Streitigkeiten zu schlichten oder mögliche Straftäter zu stoppen. Das ist die Aufgabe der Polizei. Wir müssen vor allem darauf achten, dass den Besuchern sicherheitstechnisch nichts passiert.“

Rasanter Aufstieg in der Sicherheitsbranche
Erst 2023 gegründet, hat sich das Unternehmen von einem kleinen Sicherheitsdienst zu einem breit aufgestellten Anbieter entwickelt. Das Portfolio reicht heute von Event-Security über Personenschutz bis hin zu Gebäudemanagement und professioneller Reinigung.

Auch der Name hat Bedeutung: „Modus 106“ steht für eine klare, strukturierte Vorgehensweise: Informationen sammeln, auswerten und daraus konkrete Maßnahmen ableiten. „Die Bezeichnung stammt ursprünglich vom Begriff ,K 106’, der in Aufklärung und Informationsverarbeitung, etwa im militärischen Bereich oder beim Personenschutz, eine zentrale Rolle spielt“, erklärt Franke.

Lesen Sie auch:
Bernhard Fuchs (li.) mit „Krone“-Redakteur Andreas Moser
Sicherheits-Profi:
„In der Gesellschaft ist Aggressivität gestiegen“
30.03.2025

Mit Standorten in Österreich und Deutschland richtet sich Modus 106 auf den gesamten deutschsprachigen Raum aus. Und die Entwicklung soll munter weitergehen. Für 2027 ist die nächste Expansionsstufe geplant. Wohin genau, bleibt vorerst geheim, doch klar ist: In Zeiten steigender Sicherheitsanforderungen ist das Unternehmen bestens positioniert – und weiter auf Wachstumskurs.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
09.04.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Großbrand in Rio
Dach der Olympischen Radrennbahn in Flammen
„Vorsätzliche Tat“
Journalist bei Drohnenangriff in Gaza getötet
Kanlaon wieder aktiv
Philippinen: Vulkan spuckt 1,2 km hohe Aschwolke
In Deutschland sind die Spritpreise zum ersten Mal seit fast zwei Wochen leicht gesunken. ...
Erstmals seit Wochen
Spritpreise in Deutschland sind leicht gesunken
„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
137.502 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Vierfache Mama hingerichtet, unter Gras verscharrt
126.383 mal gelesen
Die 38-Jährige wurde ermordet und unter Gras im eigenen Garten verscharrt.
Wirtschaft
Erstem Urlauber-Flughafen geht das Kerosin aus
96.714 mal gelesen
Krone Plus Logo
Eine Ryanair-Maschine im Anflug auf den italienischen Flughafen. Dort gibt es kein Kerosin mehr.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1637 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Wirtschaft
Waffenruhe im Iran: Der Ölpreis bricht rasant ein
892 mal kommentiert
Die Märkte reagieren positiv auf die aktuellen Entwicklungen.
Gericht
Heftige Diskussion um Entschädigung für Lugner
799 mal kommentiert
Simone Lugner geht gegen Hassposter vor. Sie erntet dafür viel Zuspruch – aber auch Kritik.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf