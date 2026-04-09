Früherer Elite-Soldat sorgt für höchste Sicherheit

Damit aus Events keine Katastrophen werden

Und das ist kein Zufall: Die „Modus 106 Service Group“ mit Sitz in Innsbruck sorgt hinter den Kulissen dafür, dass Sicherheit, Organisation und Ablauf Hand in Hand gehen – von Risikoanalysen über detaillierte Einsatzpläne bis hin zur Koordination mit Polizei, Feuerwehr und städtischen Behörden. „Jedes Event wird akribisch vorbereitet, damit Besucher und Teilnehmer ungestört ihr Erlebnis genießen können“, schildert Chef Martin Franke, der schon seit Jahren im Security-Sektor unterwegs ist.