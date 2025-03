„In der Gesellschaft ist Aggressivität gestiegen“

Nach zehn Jahren in der Möbelbranche wechselte Bernhard Fuchs zum Salzburger Familienunternehmen ÖWD (österreichweit rund 2800 Mitarbeiter, in Tirol etwa 400). Seit Dezember ist der gebürtige Telfer nun österreichweit für den Bereich Security/Bewachung verantwortlich, als Chief Operating Officer (COO). Der 34-Jährige ist auch Fachgruppensprecher in der WK Tirol.