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Noch mehr Rad-Action

Spannende Bike-Trails und „Riesenmatratzen“

Niederösterreich
09.04.2026 15:00
Am 15. Mai gehts los am Schneeberg – mit zwölf Trails und anderen actiongeladenen ...
Am 15. Mai gehts los am Schneeberg – mit zwölf Trails und anderen actiongeladenen Überraschungen.(Bild: NÖVOG/Frühmann)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Am Schneeberg eröffnet am 15. Mai der neue Alpen Bikepark mit coolen Trails und Airbag-Jump. Die Wexlarena in Sankt Corona hat bereits seit April geöffnet, auch hier gibts bald Neues zu entdecken. 

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Am 15. Mai ist es endlich so weit, denn dann eröffnet in Losenheim am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, der nagelneue Alpen Bikepark erstmals seine Pforten. Zwölf verschiedene Trails und Lines in verschiedensten Schwierigkeitsstufen stehen Mountainbikern dann zur Verfügung. Hinauf geht es ganz einfach mit dem Sessellift, bei dem das Rad seitlich eingehängt wird.

Sanfte Landung auf „Riesenmatratze“
Weiters hat man sich hier – zusätzlich zu den Trails – etwas ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich einen sogenannten Airbag-Jump. Hierbei können neue Tricks und Sprünge geübt werden, ohne bei jedem Fahrfehler direkt einen harten Aufschlag zu riskieren. Denn eine zwölf mal sechs Meter große Luftlandematte fängt jede Landung sanft ab. Bis 2028 wird das Bike-Angebot mit Trails und Lines auf insgesamt 17 Kilometer weiter ausgebaut.

Ein Sprung auf den Airbag-Jump verhindert Verletzungen bei Stürzen. Spektakuläre Sprünge können ...
Ein Sprung auf den Airbag-Jump verhindert Verletzungen bei Stürzen. Spektakuläre Sprünge können so ganz einfach geübt werden.(Bild: Markus Frühmann)
Mit dem Sessellift gehts ganz einfach hinauf auf den Schneeberg.
Mit dem Sessellift gehts ganz einfach hinauf auf den Schneeberg.(Bild: Markus Frühmann)

Wexl Trails laden bereits zum Biken ein
In der Wexlarena in St. Corona am Wechsel startete man bereits am 3. April in die Rad-Vorsaison. „Mit beiden Liften und einem Großteil der Strecken“, so Peter Mihalkovits von der Wexlarena. In dieser Vorsaison, die noch bis 1. Mai gilt, laufen die Lifte immer Freitag bis Sonntag, ab 1. Mai dann täglich. Die Trails sind aber bereits jetzt auch unter der Woche befahrbar und geöffnet. „Den Berg hoch hinauf geht es dann über unsere beiden Uphill Trails“, so Mihalkovits. Oder mit den beiden Liften. Erst im Herbst 2025 wurde hier ein zusätzlicher, reiner Bikelift gebaut, der die Radler nun fast hinauf bis zur Almrauschhütte auf 1250 Metern Höhe bringt.

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Und eine weitere Sensation ist bereits in Planung – nämlich ein Freestyle Play-ground. „Ein Areal in der Nähe des Teiches mit großer Luftkissenlandung und drei verschieden großen Absprüngen“, erklärt Mihalkovits. Neben dem Airbag werden dort auch eine kleine Gastro-Zone und diverse Aufenthaltsmöglichkeiten errichtet.

https://alpen-bikepark.at/

www.wexlarena.at

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