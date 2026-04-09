Spannende Bike-Trails und „Riesenmatratzen“

Wexl Trails laden bereits zum Biken ein

In der Wexlarena in St. Corona am Wechsel startete man bereits am 3. April in die Rad-Vorsaison. „Mit beiden Liften und einem Großteil der Strecken“, so Peter Mihalkovits von der Wexlarena. In dieser Vorsaison, die noch bis 1. Mai gilt, laufen die Lifte immer Freitag bis Sonntag, ab 1. Mai dann täglich. Die Trails sind aber bereits jetzt auch unter der Woche befahrbar und geöffnet. „Den Berg hoch hinauf geht es dann über unsere beiden Uphill Trails“, so Mihalkovits. Oder mit den beiden Liften. Erst im Herbst 2025 wurde hier ein zusätzlicher, reiner Bikelift gebaut, der die Radler nun fast hinauf bis zur Almrauschhütte auf 1250 Metern Höhe bringt.