Einzigartig: Erster Bikelift nimmt nun Fahrt auf

Coole Mountainbike-Strecken in allen Schwierigkeitsklassen samt Lift gibt es bereits seit längerem in St. Corona am Wechsel, Bezirk Neunkirchen. Ab Freitag ist der abenteuerliche Bikepark um eine Attraktion reicher. Österreichs erster reiner Bike-Lift nimmt seinen offiziellen Betrieb auf. „Das Einzigartige daran ist, dass er rein für Räder konzipiert ist“, erklärt WexlArena-Geschäftsführer Karl Morgenbesser. Das heißt, er wird nicht so wie der bereits bestehende Lift im Winter wieder auf Skibetrieb umgestellt.