Mehr Geld für Bahnschranken kann Leben retten

Zusammenstöße mit Zügen enden für Autofahrer allzu oft tragisch. „Wir wollen die Menschen vor gefährlichen Situationen an Bahnkreuzungen schützen“, sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer. Daher hat er die Förderrichtlinien für die Sicherung von Bahnkreuzungen überarbeiten lassen – vor genau einem Jahr traten die neuen Bestimmungen in Kraft. Und der Erfolg ist bereits messbar: „Es gibt eine Trendwende, die Zahl der Projekte hat einen Höchststand erreicht.“