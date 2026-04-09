Futuristische Stahlhände, die viele Leben retten

Mit dem neuen System am Universitätsklinikum Krems startet nun eine medizinische Offensive, die das ganze Land erfassen soll“, versichert Landesrat Anton Kasser angesichts der neuen Behandlungstechnik. Schon heute sprechen die Zahlen für sich: Rund 5000 Operationen wurden in Wiener Neustadt und vor allem St. Pölten bereits robotisch durchgeführt – routiniert und erfolgreich. Nun wird die futuristische Technologie Schritt für Schritt in weitere Regionen getragen: Mistelbach, Horn, Baden, Mödling, Amstetten stehen auf der Liste.