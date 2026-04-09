Berufsschüler schnuppern in Welt der Wissenschaft

Spannende Themen

Die „Wissenschaftsstunden“ an den Berufsschulen werden in inhaltlichem Zusammenhang mit der Ausbildung der jeweiligen Lehrlinge stehen. Der Bogen spannt sich von Einblicken in die Entwicklung unseres demokratischen Systems bis hin zu „50 Shades of Hate – Hass und Fake im Netz“. Die Erforschung der Ursachen von Naturkatastrophen steht ebenso auf dem Stundenplan wie die Energiewende Europas. Los geht es im Juni an den Berufsschulen in Theresienfeld, Laa an der Thaya, Zistersdorf, St. Pölten, Stockerau und Geras. Ab Herbst soll es das Angebot dann an allen Standorten geben.