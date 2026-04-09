„Meisterteller haben wir auch schon vorbereitet“

„Üüüümit, Junge zieh dich um, wir brauchen dich!“ Das bekommt Ümit Korkmaz noch heute oft von Fans rund ums Allianz-Stadion zu hören. „Aber die Zeit ist vorbei“, winkt der 40-Jährige, bei den Heimspielen im Legendenklub Stammgast, lächelnd ab. Dennoch ist er natürlich stolz, einen großen Anteil an Rapids Meistertitel 2008 gehabt zu haben. „Aber es ist auch traurig, dass es bis heute der letzte war“. Umso mehr schmerzte auch ihn das 0:2 daheim gegen Sturm. „Ein Spiel ohne Torschuss ist Wahnsinn, mit einem Sieg wäre viel möglich gewesen. Jetzt wird es schwer.“