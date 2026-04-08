Linz-Frankfurt-Flug hebt jetzt bald in der Früh ab

Airline-Haupteigentümer Jesper Rungholm erklärte in einem Interview mit dem internationalen Fachmagazin Aviation Week sein Konzept. Das Geschäft rechne sich, weil er auf alte Maschinen setzt, die DAT selbst besitzt. Seit dieser Woche hebt der Flieger auch in der Früh statt erst zur Mittagszeit ab, was vor allem für Businesskunden, die in Frankfurt einen Anschluss haben, interessant ist. Morgen, Mittwoch, geht der Frankfurt-Flieger etwa um 6.15 Uhr, kommenden Montag schon um 5.50 Uhr.