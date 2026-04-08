Bundesliga-Lizenz erhalten! Austria atmet auf

Dazu weist die Halbjahresbilanz zum 31. Dezember mit 330.000 Euro erstmals seit acht Jahren wieder ein operatives Plus aus. Das Geschäftsjahr wird man mit gut über einer halben Million Euro positiv abschließen, die Verbindlichkeiten liegen aktuell bei rund zehn Millionen. Durch den Stadionverkauf erspart sich die Austria jährlich rund vier Millionen Euro an Zinsaufwand und Abschreibungen. Zudem nahmen die Veilchen durch die Verkäufe von Dominik Fitz und Maurice Malone vier Millionen ein. Alleine Ifeanyi Ndukwe, der für die Young Violets (erhielten ebenfalls die Zulassung für die 2. Liga) verteidigt, kann der Austria mit seinem Wechsel zum FC Liverpool inklusive Bonuszahlungen bis zu 4,2 Millionen Euro einbringen.