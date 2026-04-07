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Olimpija eliminated

HC Pustertal follows the Graz99ers to the final!

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07.04.2026 22:41
Pustertal’s game-winning goal scorer Luca Zanatta
Pustertal’s game-winning goal scorer Luca Zanatta(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

HC Pustertal is in the ICE Hockey League final for the first time and will face the Graz99ers for the title!

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The South Tyroleans won Game 5 of the semifinal series against Olimpija Ljubljana 2-1 in overtime on Tuesday in Brunico, clinching the “best-of-seven” series 4-1. The final series (best-of-seven) begins next Wednesday (April 15) in Graz.

Zanatta decided the semifinal matchup
Nicolai Meyer put the Slovenians ahead on the power play (39th minute), and Austin Osmanski (53rd minute) sent the game into overtime, which didn’t last long. After 66 seconds of overtime, Luca Zanatta decided the semifinal matchup in favor of the Puster Valley Wolves.

The original plan to move up the start of the final series to this coming Sunday is not possible due to official regulations. This is because the 99ers’ four potential home games would conflict with Bundesliga soccer matches involving Sturm and GAK taking place simultaneously in Graz.

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