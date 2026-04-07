Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Radfahrer womöglich alkoholisiert

Der 77-jährige Radfahrer dürfte ersten Erhebungen zufolge trotz durchgehendem Hupsignal des Pkw-Lenkers ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Obwohl der 29-Jährige sofort auch eine Vollbremsung eingeleitet hatte, kam es zur Kollision und der 77-jährige Grazer wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorn geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das LKH Graz eingeliefert.