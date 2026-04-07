Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alkohol im Spiel

Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Steiermark
07.04.2026 20:42
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Dienstagnachmittag erlitt ein 77-jähriger Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw in Graz lebensbedrohliche Verletzungen. Der Mann dürfte das Fahrzeug nicht bemerkt haben. Eine Alkoholisierung des Radlers kann nicht ausgeschlossen werden.

0 Kommentare

Ein 29-jähriger Grazer war am Dienstag gegen 16.05 Uhr mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen der Grazbachgasse im Grazer Bezirk Jakomini unterwegs. Er dürfte bei grüner Ampelschaltung in die Kreuzung mit der Friedrichsallee eingefahren sein. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich, auf Höhe eines Schutzweges, nahm er einen von rechts kommenden Radfahrer wahr.

Radfahrer womöglich alkoholisiert
Der 77-jährige Radfahrer dürfte ersten Erhebungen zufolge trotz durchgehendem Hupsignal des Pkw-Lenkers ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Obwohl der 29-Jährige sofort auch eine Vollbremsung eingeleitet hatte, kam es zur Kollision und der 77-jährige Grazer wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorn geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das LKH Graz eingeliefert.

Ein mit dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Beim Fahrradlenker konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt werden, ein Alkotest war jedoch nicht möglich. Weiter Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
07.04.2026 20:42
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
134.675 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
134.385 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.804 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1531 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1081 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf