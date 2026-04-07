Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag erlitt ein 77-jähriger Radfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw in Graz lebensbedrohliche Verletzungen. Der Mann dürfte das Fahrzeug nicht bemerkt haben. Eine Alkoholisierung des Radlers kann nicht ausgeschlossen werden.
Ein 29-jähriger Grazer war am Dienstag gegen 16.05 Uhr mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen der Grazbachgasse im Grazer Bezirk Jakomini unterwegs. Er dürfte bei grüner Ampelschaltung in die Kreuzung mit der Friedrichsallee eingefahren sein. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich, auf Höhe eines Schutzweges, nahm er einen von rechts kommenden Radfahrer wahr.
Radfahrer womöglich alkoholisiert
Der 77-jährige Radfahrer dürfte ersten Erhebungen zufolge trotz durchgehendem Hupsignal des Pkw-Lenkers ungebremst in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Obwohl der 29-Jährige sofort auch eine Vollbremsung eingeleitet hatte, kam es zur Kollision und der 77-jährige Grazer wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorn geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in das LKH Graz eingeliefert.
Ein mit dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Beim Fahrradlenker konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt werden, ein Alkotest war jedoch nicht möglich. Weiter Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
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