Mädchen ohne Helm stürzte: Schwer am Kopf verletzt

Das Mädchen war in hohem Tempo und ohne Kopfschutz mit einem 14-jährigen Burschen unterwegs. Dieser fuhr hinten am Scooter mit. Die Strecke Richtung Obritz gilt als ruhig, gerade, harmlos. Doch genau dort passierte das Unglück: Vermutlich wegen eines plötzlichen Windstoßes kam die Jugendliche zu Sturz und prallte hart auf den Asphalt auf. Der Mitfahrer wurde ins angrenzende Feld geschleudert, kam aber – wohl, weil er einen Helm trug – mit Schrammen davon.