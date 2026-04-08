Mädchen ohne Helm stürzte: Schwer am Kopf verletzt

Eine 16-Jährige war mit einem 14-jährigen Burschen zu zweit auf einem E-Scooter im Weinviertel (NÖ) unterwegs. Nach einem Sturz blieb die Schülerin schwerst verletzt liegen. Eine Spaziergängerin leistete Erste Hilfe, alarmierte die Rettung. Das Mädchen wurde mit dem Notarzthelikopter ins Spital geflogen.
Der sonnige Nachmittag endet am Ostermontag für eine 16-Jährige binnen Sekunden in einem Albtraum! Denn auf einem Güterweg bei Hadres im Bezirk Hollabrunn ereignete sich ein beinahe tödliches Sturzdrama.
Das Mädchen war in hohem Tempo und ohne Kopfschutz mit einem 14-jährigen Burschen unterwegs. Dieser fuhr hinten am Scooter mit. Die Strecke Richtung Obritz gilt als ruhig, gerade, harmlos. Doch genau dort passierte das Unglück: Vermutlich wegen eines plötzlichen Windstoßes kam die Jugendliche zu Sturz und prallte hart auf den Asphalt auf. Der Mitfahrer wurde ins angrenzende Feld geschleudert, kam aber – wohl, weil er einen Helm trug – mit Schrammen davon.
Schwerste Verletzungen
Die Schülerin blieb jedoch schwerst verletzt liegen. Eine Spaziergängerin leistete Erste Hilfe und alarmierte sofort die Rettung. Die junge Dorfbewohnerin wurde per Notarzthelikopter in die Klinik Wien-Donaustadt geflogen. Experten appellieren angesichts dieses tragischen Vorfalls einmal mehr eindringlich, niemals ohne Helm unterwegs zu sein.
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