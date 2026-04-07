Four Seasons Apartments in Kaprun sind pleite

Jetzt schlitterte der nächste touristische Betrieb in die Pleite: Laut Kreditschutzverband KSV1870 ist die Four Seasons Apartments GmbH in Kaprun insolvent.
Das Unternehmen, das auf die Vermietung von Ferienwohnungen spezialisiert ist, wurde 2019 gegründet. Gesellschafter ist ein syrischer Geschäftsmann, der mit Partnern Hotelbetriebe in ganz Österreich führt.
Jetzt stellten Gläubiger den Antrag auf ein Insolvenzverfahren. Die erste Tagsatzung wurde für Anfang Juni anberaumt. Die Schuldenhöhe ist derzeit noch nicht bekannt.
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