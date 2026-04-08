Wenn Pensionisten zu den idealen Lehrern werden

Wissen und Teamgeist

Die Landesgesundheitsagentur (LGA) nennt das Projekt treffend „Erfahrung trifft Zukunft“. Es geht um die Verknüpfung von theoretischem Wissen mit den praktischen Anforderungen des Pflegeberufes bereits in der Ausbildung. Und wer könnte das wohl besser als Fachkräfte, die bis vor Kurzem selbst in genau diesem Bereich aktiv waren. „Durch diese Dienste gemeinsam mit erfahrenen Teammitgliedern werden pflegerische Kompetenzen systematisch weitergegeben“, zieht Petra Rebol, Leiterin jener Station des Badener Spitals, an der dieses Pilotprojekt durch geführt wurde, eine positive Bilanz: „Es wurde nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch der Teamgeist gestärkt.“ Die klare Empfehlung: Pensionierte Pflegekräfte sollten fix in der Ausbildung verankert werden.