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NÖ-Landesliga:

1400 Fans – Ybbs strauchelt im Derby in Wieselburg

Fußball Unterhaus
07.04.2026 16:55
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Rekordkulisse beim Derby zwischen Wieselburg und Ybbs! 1.400 Fans ließen sich dieses Duell nicht entgehen. Am Ende jubelten die Wieselburger über einen knappen 1:0-Erfolg. Für Ybbs ist das ein Rückschlag im Titelkampf – Scheiblingkirchen erledigte in Stockerau seine Pflichtaufgabe. Die Highlights gibt’s im Video.

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