1400 Fans – Ybbs strauchelt im Derby in Wieselburg

Rekordkulisse beim Derby zwischen Wieselburg und Ybbs! 1.400 Fans ließen sich dieses Duell nicht entgehen. Am Ende jubelten die Wieselburger über einen knappen 1:0-Erfolg. Für Ybbs ist das ein Rückschlag im Titelkampf – Scheiblingkirchen erledigte in Stockerau seine Pflichtaufgabe. Die Highlights gibt’s im Video.