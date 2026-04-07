Am Osterwochenende 54 Führerscheine einkassiert

Während die meisten das Osterwochenende mit schönen Traditionen verbinden, ist es bei der Polizei – ähnlich wie andere verlängerte Wochenenden – eher berüchtigt für seine Häufung von Verkehrsverstößen und Unfällen. Auch am vergangenen Osterwochenende kam es auf Oberösterreichs Straßen zu 52 Verkehrsunfällen mit 64 Verletzten. Ums Leben kam dabei aber zum Glück niemand.