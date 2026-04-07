Am Osterwochenende 54 Führerscheine einkassiert

Am Osterwochenende waren viele Verkehrsteilnehmer auf den heimischen Straßen unterwegs. Darunter leider auch heuer wieder nicht wenige, die sich nicht an die Regeln hielten, oder gar nicht ins Auto hätten steigen dürfen. Insgesamt wurden 54 Scheine abgenommen, 6801 Fahrer waren zu schnell unterwegs.
Während die meisten das Osterwochenende mit schönen Traditionen verbinden, ist es bei der Polizei – ähnlich wie andere verlängerte Wochenenden – eher berüchtigt für seine Häufung von Verkehrsverstößen und Unfällen. Auch am vergangenen Osterwochenende kam es auf Oberösterreichs Straßen zu 52 Verkehrsunfällen mit 64 Verletzten. Ums Leben kam dabei aber zum Glück niemand.
6801 Lenker zu schnell
Bei der verstärkten Verkehrsüberwachung wurden zwischen Karfreitag und Ostermontag 6.801 Lenker wegen Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit beanstandet. Gegen 52 Fahrzeuglenker wurde wegen Trunkenheit am Steuer Anzeige erstattet. Auch 21 Drogenlenker gingen den Beamten ins Netz. Insgesamt wurden 54 Führerscheine abgenommen, für eine Beschlagnahme reichte es aber in keinem Fall.
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