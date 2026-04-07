USA müssen bei WM auf Top-Torjäger verzichten

Mit-Gastgeber USA muss bei der Fußball-WM im Sommer auf Patrick Agyemang verzichten. Der 25-jährige Angreifer des englischen Zweitligisten Derby County verpasst die am 11. Juni beginnende Endrunde aufgrund einer Achillessehnenverletzung, wie der League-Championship-Klub am Dienstag bekanntgab.
Die Blessur hatte er sich tags zuvor beim 2:0-Sieg gegen Stoke City zugezogen. Für das US-Team ist es ein schwerer Schlag, traf Agyemang doch in seinen ersten 14 Länderspielen sechsmal.
Bei den jüngsten beiden Ländermatches gegen Belgien (2:5) und Portugal (0:2) war er nach monatelanger Abwesenheit wieder im Teamdress zu sehen, nachdem er zuvor beim Gold Cup im Juni/Juli 2025 auf dem Weg ins Finale noch in allen Partien in der Startelf gestanden war. Mauricio Pochettino muss seinen WM-Kader bis zum 30. Mai benennen. Die USA, die das Turnier gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten, treffen in der Gruppe D auf Paraguay, Australien und die Türkei.
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