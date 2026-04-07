USA müssen bei WM auf Top-Torjäger verzichten

Bei den jüngsten beiden Ländermatches gegen Belgien (2:5) und Portugal (0:2) war er nach monatelanger Abwesenheit wieder im Teamdress zu sehen, nachdem er zuvor beim Gold Cup im Juni/Juli 2025 auf dem Weg ins Finale noch in allen Partien in der Startelf gestanden war. Mauricio Pochettino muss seinen WM-Kader bis zum 30. Mai benennen. Die USA, die das Turnier gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten, treffen in der Gruppe D auf Paraguay, Australien und die Türkei.