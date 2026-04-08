Wie drei Gemeinden die Schülerbetreuung neu denken

Weniger Steuergeld

Interessanter Nebeneffekt, der vor allem die Finanzreferenten in den drei Rathäusern freuen wird: Die Schülerbetreuung wird für die drei Gemeinden in Summe billiger als bisher. Durch das neue Modell können insgesamt 85.000 Euro Steuergeld eingespart werden, rechnet Diabl vor. „Diese Kooperation zeigt, dass gute Lösungen dann entstehen, wenn drei Gemeinden gemeinsam denken und gemeinsam handeln“, sind Stockinger, Karnthaler und Nistl überzeugt..