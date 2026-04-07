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FPÖ-Spitzenkandidat

Helmut Fiedler möchte Vollzeit-Stadtchef werden

Niederösterreich
07.04.2026 13:46
Helmut Fiedler (Mitte) will der FPÖ-Neunkirchen bei den Gemeinderatswahlen am 31. Mai zum Sieg ...
Helmut Fiedler (Mitte) will der FPÖ-Neunkirchen bei den Gemeinderatswahlen am 31. Mai zum Sieg verhelfen. Auf welchen Listenplätzen die beiden derzeitigen FPÖ-Gemeinderäte Wilhelm Haberbichler (li.) und Bernd Trenk (re.) antreten werden, wird am Donnerstag bekannt gegeben.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Was seit vielen Wochen schon als Gerücht kursierte, wurde nun bestätigt: Helmut Fiedler, Landtagsabgeordneter und FPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer, ist Spitzenkandidat für die FPÖ bei den Gemeinderatswahlen am 31. Mai in Neunkirchen. 

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„So kann es nicht weitergehen“, betonte er bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Neunkirchen brauche eine Politik, die für die Menschen arbeitet – nicht gegen sie. Fiedler selbst spricht von einem tiefen Vertrauensverlust. Viele hätten „die Nase voll von Hinterzimmerpolitik, steigenden Belastungen und Selbstverwirklichkeitsprogrammen der Politiker“. Und: „Sobald es um den Futtertrog der Macht geht, sind dann wieder alle gute Freunde“, so Fiedler.

Zitat Icon

Es gibt nur einen Chef in Neunkirchen, und das ist die Neunkirchner Bevölkerung. 

Helmut Fiedler, FPÖ-Spitzenkandidat

Warum gibt es Neuwahlen in Neunkirchen?
Kurz zur Vorgeschichte: Die Freiheitlichen hatten bei der Gemeinderatswahl Anfang 2025 neun der 37 Sitze erreicht. Als es darum ging, drastische Sparmaßnahmen durchzubringen und sieben der neun FPÖ-Gemeinderäte dafür stimmten, wurden diese inklusive Parteichef und Vizebürgermeister Marcus Berlosnig kurzerhand von der FPÖ ausgeschlossen. Sie treten jetzt unter dem Namen „Wir für Neunkirchen“ zur Wahl an.  

Nachdem in weiterer Folge dann auch noch ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics nach nicht einmal einem Jahr zurücktrat, legten SPÖ und Grüne ihre 15 Mandate zurück – mit dem Ergebnis, dass am 31. Mai Neuwahlen stattfinden. 

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Fiedlers erste Schritte bei Wahlsieg
Helmut Fiedler verspricht: „Wenn es einen FPÖ-Bürgermeister gibt, werden ab Tag eins die Politikergehälter auf ein Minimum reduziert, in der Verwaltung wird eingespart und die Gebührenerhöhungen vom 6. Oktober werden zurückgenommen.“ Fiedler, der in Neunkirchen aufgewachsen ist, weiter: „Ich werde ein Vollzeitbürgermeister sein, der Tag und Nacht für die Menschen da sein wird.“

Rund 30 Personen werden auf der FPÖ-Liste stehen, kündigt Fiedler an. Der Wahlvorschlag soll am Donnerstag eingereicht werden – gleichzeitig wird dann auch bekannt gegeben, auf welchen Plätzen die beiden jetzigen FPÖ-Gemeinderäte Bernd Trenk und Wilhelm Haberbichler gereiht sind. 

Bei der Gemeinderatswahl 2025 konnten die Freiheitlichen in Neunkirchen deutlich zulegen und landeten mit 23,2 Prozent auf dem dritten Platz. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 52,2 Prozent. Auch das will Fiedler ändern: „Das waren alles Leute, die von der Politik enttäuscht waren.“

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