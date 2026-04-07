Helmut Fiedler möchte Vollzeit-Stadtchef werden

„So kann es nicht weitergehen“, betonte er bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Neunkirchen brauche eine Politik, die für die Menschen arbeitet – nicht gegen sie. Fiedler selbst spricht von einem tiefen Vertrauensverlust. Viele hätten „die Nase voll von Hinterzimmerpolitik, steigenden Belastungen und Selbstverwirklichkeitsprogrammen der Politiker“. Und: „Sobald es um den Futtertrog der Macht geht, sind dann wieder alle gute Freunde“, so Fiedler.