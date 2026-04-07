Tragedy in Sölden
At the summit in ski boots: Man fell to his death!
A terrible tragedy occurred on Easter Monday in the Ötztal valley in Tyrol: A 39-year-old winter sports enthusiast from Germany, who had taken off his skis and was hiking up a peak in ski boots, fell 200 meters over rocky terrain after a snow cornice broke, sustaining fatal injuries. Several people witnessed the accident!
The tragedy occurred shortly after 2 p.m. in the area of the Hinterer Wurmkogel (3,082 meters), as police reported on Tuesday. The 39-year-old German had taken off his skis at the top station of the Wurmkogel II 4-person chairlift. He then trudged up to the summit in his ski boots to enjoy the view.
200 meters over rocky terrain
It happened during the descent, or rather on the way back to the top station, which he was making with two locals aged 36 and 69! “A snow cornice broke, causing the 39-year-old to fall approximately 200 meters down steep, rocky terrain,” investigators reported.
For winter sports enthusiasts, any help came too late
Several winter sports enthusiasts witnessed the accident. Despite the immediate activation of the rescue chain, the emergency doctor arriving by rescue helicopter could only confirm the man’s death.
Insidious danger in the high mountains
A so-called cornice collapse refers to the sudden breaking off of a snow cornice, i.e., a snow deposit formed by wind on mountain ridges or crests. This is a very treacherous danger in the high mountains, as the actual fracture line often lies far behind the visible edge in seemingly safe, flat terrain.
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