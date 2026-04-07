„Das hab ich damals nur meiner Frau verraten“

Anlässlich seines heutigen 40. Geburtstages lud die „Krone“ Christian Fuchs zum großen Geburtstagstalk. Unser ehemaliger Nationalteam-Kapitän spricht über überraschende Highlights, tragische Verluste und – natürlich – die WM 2026. Außerdem ist der Jubilar auch einer Heimkehr in die rot-weiß-rote Fußballwelt nicht abgeneigt ...
„Happy Birthday to You“ und „For He’s a Jolly Good Fellow“. Für den heutigen Jubilar machen englische Geburtstags-„Gstanzln“ fast mehr Sinn als heimische: Ex-Nationalteam-Kapitän Christian Fuchs feiert seinen 40er. Seit 2015 lebt der Abwehrchef schon nicht mehr im deutschsprachigen Raum, ist mittlerweile Chefcoach beim britischen Viertligist Newport County. Das große Jubiläums-Interview ging sich auf Niederösterreichisch aber noch aus ...
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