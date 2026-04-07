„Das hab ich damals nur meiner Frau verraten“

„Happy Birthday to You“ und „For He’s a Jolly Good Fellow“. Für den heutigen Jubilar machen englische Geburtstags-„Gstanzln“ fast mehr Sinn als heimische: Ex-Nationalteam-Kapitän Christian Fuchs feiert seinen 40er. Seit 2015 lebt der Abwehrchef schon nicht mehr im deutschsprachigen Raum, ist mittlerweile Chefcoach beim britischen Viertligist Newport County. Das große Jubiläums-Interview ging sich auf Niederösterreichisch aber noch aus ...