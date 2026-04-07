EM-Ticket für ÖHB-Frauen in Reichweite

„Wir müssen gewinnen und sind zuversichtlich“

Das Quali-Hinspiel gegen Israel gewann die Auswahl von Teamchefin Monique Tijsterman im Herbst mit 39:30, auch Griechenland besiegte man auswärts mit 29:22 deutlich. Neben den jeweiligen Top zwei der sechs Gruppen qualifizieren sich auch die vier besten Gruppendritten für die EM, Tijsterman will sich aber auf keine Rechenspiele einlassen. „Die Vorgabe für beide Spiele ist klar: Wir müssen gewinnen. Die Spielerinnen wissen, was sie erwartet. Wir müssen das schaffen und sind zuversichtlich“, sagte Tijsterman. Die EM findet im Dezember in fünf Ländern statt.