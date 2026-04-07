Zeckenzeit: So schützen Sie ihren Vierbeiner

Öl, Alkohol oder andere Hausmittel helfen nicht, sondern reizen die Zecke zusätzlich und erhöhen das Risiko, dass Krankheitserreger übertragen werden. Vorsicht auch nach dem Entfernen: Zecken dürfen niemals mit bloßer Hand zerquetscht werden, da dabei Infektionsgefahr besteht. Sicher entfernt sind sie nur durch Zerquetschen mit einem festen Gegenstand oder durch Verbrennen.

Im Abfluss überleben sie oft wochenlang – selbst Kälte oder ein Waschgang machen ihnen wenig aus. Danach die Bissstelle desinfizieren und das Tier beobachten: Zeigen sich Rötungen, Schwellungen oder ungewöhnliches Verhalten, sollte rasch ein Tierarzt aufgesucht werden.