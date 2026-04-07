Folge von Diennstag

Mit Philipp zur täglichen Fitness-Routine

Philipp bewegt
07.04.2026 12:07
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Der Neu- oder Wiedereinstieg in ein regelmäßiges Training muss nicht schwer sein. Diese tägliche Einheit mit Philipp hilft dir, Schritt für Schritt wieder in Bewegung zu kommen.

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