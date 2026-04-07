City-Abgang! „Jede schöne Geschichte hat ein Ende“

Kapitän Bernardo Silva wird Manchester City im Sommer verlassen. „Jede schöne Geschichte hat ein Ende“, sagte Pep Lijnders, der Assistenztrainer von Teammanager Pep Guardiola bei den Citizens, über den 31-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Silva wird mit dem FC Barcelona von Trainer Hansi Flick, Italiens Rekordmeister Juventus Turin und Klubs aus der MLS in Verbindung gebracht.
Für City sei er kaum zu ersetzen, sagte Lijnders. „Wenn er nicht spielt, sieht man, wie sehr er fehlt“, betonte der Niederländer. Der Offensivspieler habe eine besondere Fähigkeit, Spiele zu kontrollieren und den Rhythmus zu bestimmen: „Bernardo Silva ist einzigartig. Seine Art, sich zu bewegen, den Ball anzunehmen, das Spiel zu führen, Lösungen zu sehen – all diese Dinge.“
450 Pflichtspiele und 18 Titel
Seit seinem Wechsel von der AS Monaco auf die Insel 2017 absolvierte Silva 450 Pflichtspiele für Manchester, in denen ihm 76 Tore und 77 Vorlagen gelangen. Er gewann 18 Titel im Trikot der Citizens, darunter die Champions League und sechs englische Meisterschaften.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.