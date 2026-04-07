City-Abgang! „Jede schöne Geschichte hat ein Ende“

Für City sei er kaum zu ersetzen, sagte Lijnders. „Wenn er nicht spielt, sieht man, wie sehr er fehlt“, betonte der Niederländer. Der Offensivspieler habe eine besondere Fähigkeit, Spiele zu kontrollieren und den Rhythmus zu bestimmen: „Bernardo Silva ist einzigartig. Seine Art, sich zu bewegen, den Ball anzunehmen, das Spiel zu führen, Lösungen zu sehen – all diese Dinge.“