SKN St. Pölten übernimmt die Tabellenführung!

In St. Pölten ging die Mannschaft von Cem Sekerlioglu durch einen frühen Doppelpack von Elhadj Mane (16.) und Winfred Amoah (19.) komfortabel in Führung. Der Fixabsteiger aus Kärnten kam in der Offensive überhaupt nicht zur Geltung, weshalb der SKN-Erfolg nie in Gefahr war.