SKN St. Pölten übernimmt die Tabellenführung!

Der SKN St. Pölten hat am Ostermontag die Tabellenführung in der 2. Liga übernommen!
Mit einem souveränen 2:0 gegen Austria Klagenfurt setzten sich die Niederösterreicher an die Spitze, nachdem die Aufstiegsrivalen zuvor gepatzt hatten.
Austria Lustenau musste sich bei den Young Violets mit 1:3 geschlagen geben und liegt sechs Spiele vor Saisonende genauso wie der Floridsdorfer AC nach einem 0:1 gegen die Vienna drei Punkte hinter St. Pölten.
SKN-Erfolg nie in Gefahr
Der FAC (41 Zähler) hat allerdings eine Begegnung mehr gespielt. Auch das nach einem 1:0 (0:0) beim FC Liefering viertplatzierte Amstetten (40) absolvierte bereits 23 Spiele.
In St. Pölten ging die Mannschaft von Cem Sekerlioglu durch einen frühen Doppelpack von Elhadj Mane (16.) und Winfred Amoah (19.) komfortabel in Führung. Der Fixabsteiger aus Kärnten kam in der Offensive überhaupt nicht zur Geltung, weshalb der SKN-Erfolg nie in Gefahr war.
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