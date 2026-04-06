Austria Lustenau patzt bei den Young Violets!

Die in der Tabelle sechstplatzierten Austrianer mit dem künftigen Liverpool-Profi Ifeanyi Ndukwe im Abwehrzentrum verteidigten danach konsequent. Ein Comeback der schwach spielenden Gäste gelang nicht mehr. Im Konter legte Deshishku auf Mörth auf, der durch die Beine von Domenik Schierl zum 3:0 (62.) traf. Lustenau verkürzte nach einem Weitschusstor von Haris Ismailcebioglu (80.) noch, beendete die Partie nach einer Roten Karte für Seydou Diarra (86.) aber nur zu zehnt.