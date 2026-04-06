Austria Lustenau patzt bei den Young Violets!

Der SC Austria Lustenau hat im Titelrennen der 2. Liga einen herben Rückschlag einstecken müssen!
Bei den Young Violets setzte es für die Vorarlberger am Ostermontag ein 1:3 (0:2). Schon nach nicht einmal zehn Minuten lagen die Jung-Austrianer 2:0 voran. Hertha Wels und Austria Salzburg trennten sich mit einem 1:1 (0:1). Amstetten jubelte beim FC Liefering über ein 1:0 (0:0), Rapid II gewann in Kapfenberg 2:0 (2:0).
Schnelle Gegentore für Lustenau
Mit Lustenau und den Young Violets trafen zwei den Ergebnissen nach formstarke Teams aufeinander. In Wien-Favoriten profitierten die Violetten schon rasch von Unachtsamkeiten des Gegners. Ein abgefälschter Schuss von Hasan Deshishku fand schon nach einer halben Minute den Weg ins Lustenauer Tor. Dann luchste Romeo Mörth Gegenspieler Robin Voisine den Ball ab, Kapitän Philipp Hosiner vollendete (9.).
Die in der Tabelle sechstplatzierten Austrianer mit dem künftigen Liverpool-Profi Ifeanyi Ndukwe im Abwehrzentrum verteidigten danach konsequent. Ein Comeback der schwach spielenden Gäste gelang nicht mehr. Im Konter legte Deshishku auf Mörth auf, der durch die Beine von Domenik Schierl zum 3:0 (62.) traf. Lustenau verkürzte nach einem Weitschusstor von Haris Ismailcebioglu (80.) noch, beendete die Partie nach einer Roten Karte für Seydou Diarra (86.) aber nur zu zehnt.
Wels schafft späten Ausgleich
Die Salzburger Austria durfte in Wels lange auf drei Zähler hoffen. Marinko Sorda traf mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze (23.). Der vermeintliche Ausgleich durch Marek Svec wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt (70.), ehe Nicolas Keckeisen nach einem Freistoß per Kopf in der 90. Minute doch noch ausglich. Für Rapid II erzielten Lorenz Szladits (7.) und Moulaye Haidara (34.) schon in der ersten Halbzeit die Tore.
Liefering und Amstetten lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Yanis Eisschill (63.) beendete mit seinem Treffer eine Serie von vier sieglosen Partien der Niederösterreicher.
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