Cooles Projekt für heißen Beton-Rathausplatz

Zwei Schülerinnen der HTL Mödling entwarfen eine „kühle“ Sitzgelegenheit für heiße Tage am Leobersdorfer Rathausplatz. Das Projekt wird noch vor dem Sommer von der örtlichen Landjugend in die Tat umgesetzt.
Mit rund 900 abgegebenen Stimmen ist das Vorzeigeprojekt „Leobersdorf wirft Schatten“ nun zu Ende gegangen. Kurz zur Erinnerung: Zwei Monate lang konnte in der Sparkasse Leobersdorf im Bezirk Baden über 13 kreative Entwürfe von Schülern der HTL Mödling abgestimmt werden, die zur Beschattung des zubetonierten Rathausplatzes dienen sollen.
Als klarer Sieger und somit als Oscar-Gewinner ging dabei das Projekt „RE:VIVE – Ort zum Durchatmen“ von Lara Eibler und Eleanore Berger hervor. Sowohl die Fachjury als auch die Bevölkerung waren sich darüber einig: „Dieses Projekt muss umgesetzt werden!“ Projektinitiator Christian Husar dazu: „Ziel ist es, das erste Projekt bereits im Sommer am Rathausplatz zu sehen und ausprobieren zu können“. Er schließt dabei nicht aus, dass auch andere Projekte noch gebaut werden. Motiviert übernimmt die Landjugend Leobersdorf diese Aufgabe. „Es freut mich, wie engagiert sich junge Menschen einbringen und so aktiv an der Zukunft unseres Orts mitgestalten“, freut sich auch Bürgermeister Andreas Ramharter.
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