Zu viel Stadt-Hitze

Schatten dank genialer Ideen kreativer HTL-Schüler

Niederösterreich
25.01.2026 17:00
Schüler und Schülerinnen der HTL Mödling lieferten 13 Entwürfe für einen schattigen ...
Schüler und Schülerinnen der HTL Mödling lieferten 13 Entwürfe für einen schattigen Rathausplatz. Noch bis 1. März kann jeder mitstimmen, welches Projekt am besten dafür geeignet wäre.(Bild: Christian Husar)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Ein spannendes Vorzeigeprojekt wird gerade in Leobersdorf umgesetzt – eine Beschattung des Rathausplatzes nach Ideen von Mödlinger HTL-Schülern. Schon im Sommer soll es gemütliche, mobile und vor allem kühle Sitzgelegenheiten am Rathausplatz geben.  

Der Rathausplatz in Leobersdorf, Bezirk Baden, ist zwar ein netter Ort für Begegnungen und Events. Was er jedoch nicht ist, ist ein kühler Platz im Hochsommer. Das soll sich künftig ändern. Der Umweltausschuss der Marktgemeinde hat jetzt Schüler der HTL Mödling damit beauftragt, Vorschläge für eine Beschattung auszuarbeiten. Diese werden momentan im Foyer der Sparkasse Leobersdorf der Öffentlichkeit präsentiert.

Es ist cool zu wissen, dass unsere Ideen wirklich gebaut werden könnten.

Niki, HTL-Schülerin

„An heißen Sommertagen ist es am Rathausplatz brütend heiß, deshalb wollten wir Sitzgelegenheiten schaffen, die beschattet, begrünt und konsumfrei nutzbar sind“, erklärt Umweltgemeinderätin Jasmin Narbeshuber. Besonders wichtig dabei: „Wir brauchen mobile, zerlegbare Elemente, die je nach Nutzung auf- und abgebaut werden können“, so Initiator und Gemeinderat Christian Husar.

Und die Schüler zeigten sich begeistert. Zahlreiche Projekte wurden eingereicht. „Es ist cool zu wissen, dass unsere Ideen wirklich gebaut werden könnten“, freut sich etwa Schülerin Niki. Und: „Jetzt, wo man die Entwürfe so groß sieht, ist man einfach stolz, was entstanden ist“, ergänzt Sarah.

Noch bis zum 1. März können die Bürger online oder vor Ort über ihr Lieblingsprojekt abstimmen, ein bis zwei davon werden anschließend von der Landjugend Leobersdorf umgesetzt. 

https://www.leobersdorf.jetzt/wirftschatten/?fbclid=IwY2xjawPht9RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF0bjdHcENPU2FUR1F2cGgyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHm5DUoe5DyWj3jU9m8yhm67TmQNOUIA6jevXrPR0hrmMfGxyoroxwsCCl_Aa_aem_x1ATWpA6E0cx4qCJo658QQ

Niederösterreich

