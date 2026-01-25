Schatten dank genialer Ideen kreativer HTL-Schüler

Der Rathausplatz in Leobersdorf, Bezirk Baden, ist zwar ein netter Ort für Begegnungen und Events. Was er jedoch nicht ist, ist ein kühler Platz im Hochsommer. Das soll sich künftig ändern. Der Umweltausschuss der Marktgemeinde hat jetzt Schüler der HTL Mödling damit beauftragt, Vorschläge für eine Beschattung auszuarbeiten. Diese werden momentan im Foyer der Sparkasse Leobersdorf der Öffentlichkeit präsentiert.