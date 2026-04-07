Gutes Wetter rettet steirische Ferienbilanz

Im Murtal waren schon zu Ostern Wanderurlaube gefragt. Dort lockt um diese Jahreszeit die Erika-Blüte – ein Naturschauspiel. Während Stammgäste dem Termin treu bleiben – so erzählt es etwa Lukas Bencsics von der Erlebnisregion Murau – bleibt auch der Trend zu kurzfristigen Buchungen bestehen. In der Oststeiermark wiederum habe die Buchungslage laut Verantwortlichen „den Erwartungen entsprochen“. Und im Themen- und Vulkanland ist die Nachfrage zu Ostern sehr hoch gewesen, wie Christian Contola vom Tourismusverband weiß.