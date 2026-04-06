„Diese Ergebnisse sind klarer Warnschuss für SPÖ“

Der Zammer Bürgermeister und Abgeordnete Benedikt Lentsch schlägt Alarm. Grund dafür ist die Imad-Umfrage, die die „Tiroler Krone“ in Auftrag gegeben hat. In dieser steht die SPÖ aktuell bei desaströsen Werten.
„Wenn die SPÖ so weitermacht wie bisher, droht der Abstieg in die zweite politische Liga. Der eingeschlagene Kurs und die Schattenrolle hinter der Tiroler Volkspartei finden immer weniger Rückhalt!“
Nach der für die SPÖ verheerende Imad-Umfrage im Auftrag der „Krone“ findet der Zammer Bürgermeister und SPÖ-Abgeordnete Benedikt Lentsch klare Worte. Wie berichtet, liegen die Roten in Tirol derzeit gerade einmal bei 10 Prozent – gleichauf mit den Grünen.
„Wer keine Entlastung liefert, verliert“
„Diese Umfrageergebnisse sind ein klarer Warnschuss für die SPÖ in Tirol. Gerade bei den Themen Teuerung und Wohnen wurde viel geredet, aber bis heute zu wenig erreicht. Wer keine spürbaren Entlastungen liefert, verliert – zu Recht – das Vertrauen der Menschen“, sagt Lentsch. Dass es auch anders geht, zeigen viele Gemeinden in Eigenregie. Wie in Zams: dort wurde mit kostenloser ganztägiger Kinderbetreuung eine Entlastung geschaffen.
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