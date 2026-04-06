„Diese Ergebnisse sind klarer Warnschuss für SPÖ“

„Wer keine Entlastung liefert, verliert“

„Diese Umfrageergebnisse sind ein klarer Warnschuss für die SPÖ in Tirol. Gerade bei den Themen Teuerung und Wohnen wurde viel geredet, aber bis heute zu wenig erreicht. Wer keine spürbaren Entlastungen liefert, verliert – zu Recht – das Vertrauen der Menschen“, sagt Lentsch. Dass es auch anders geht, zeigen viele Gemeinden in Eigenregie. Wie in Zams: dort wurde mit kostenloser ganztägiger Kinderbetreuung eine Entlastung geschaffen.