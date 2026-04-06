Fans stinksauer: „Ein verdammt arroganter Spieler“

Fans reagieren wütend

Ein Video der Szene verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und sorgte für heftige Reaktionen. Ein Fan schrieb: „Haben diese Spieler überhaupt eine Ahnung, was es kostet, nach einer harten Arbeitswoche zu all diesen Spielen zu reisen, während die überwiegende Mehrheit der Fans einen Großteil ihres Lohns dafür ausgibt, sich das anzusehen? Und diese Millionäre haben dann noch die Frechheit, um weitere Unterstützung zu bitten!“