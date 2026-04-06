Fans stinksauer: „Ein verdammt arroganter Spieler“

Nach dem 0:4-Debakel gegen Manchester City steht Dominik Szoboszlai im Fokus der Kritik. Der Liverpool-Star lieferte sich nach dem FA-Cup-Aus eine hitzige Szene mit den eigenen Fans.
Die „Reds“ gingen im Viertelfinale unter – Manchester City führte bereits vor der 60. Minute mit 4:0, Erling Haaland schnürte dabei einen Hattrick. Auch ein verschossener Elfmeter von Mohamed Salah passte ins rabenschwarze Bild.
Szene nach Abpfiff eskaliert
Nach Spielende suchten die Liverpool-Profis den Kontakt zu den mitgereisten Fans. Rund 8.000 Anhänger waren zugelassen, viele hatten das Stadion jedoch bereits vorzeitig verlassen. Szoboszlai versuchte zunächst zu beschwichtigen, reagierte dann aber sichtbar auf Kritik aus dem Block. Er zuckte mit den Schultern, stellte das Applaudieren ein und gestikulierte in Richtung der Fans. Erst Teamkollege Federico Chiesa zog ihn schließlich aus der Situation.
Fans reagieren wütend
Ein Video der Szene verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und sorgte für heftige Reaktionen. Ein Fan schrieb: „Haben diese Spieler überhaupt eine Ahnung, was es kostet, nach einer harten Arbeitswoche zu all diesen Spielen zu reisen, während die überwiegende Mehrheit der Fans einen Großteil ihres Lohns dafür ausgibt, sich das anzusehen? Und diese Millionäre haben dann noch die Frechheit, um weitere Unterstützung zu bitten!“
Ein anderer kommentierte: „Was für ein verdammt arroganter Spieler! Wie kann er es wagen – ein Schlag ins Gesicht der zahlenden Gästefans!“
Und auch dieser Kommentar zeigt die Stimmung: „Die Gästefans zahlen deine Gehälter, klatscht und verschwindet im Spielertunnel. Theatralik kommt bei den Fans nicht an.“
Unruhe bei den „Reds“
Der Vorfall passt ins aktuell schwierige Bild beim FC Liverpool. In der Liga rangiert das Team nur auf Platz fünf – weit hinter den eigenen Ansprüchen. Und nun kommen auch noch die unzufriedenen Fans ins Spiel ...
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