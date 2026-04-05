Sturm-Party zu Ostern! „Dann ist Großes möglich“

Ein Ostersonntag ganz nach dem Geschmack der Sturm-Fans! Während der Tabellenführer Rapid nach fünf Spielen die erste Niederlage ins Osternest legte, feierten die Grazer beim 2:0 im Allianz-Stadion das sechste unbesiegte Spiel in Folge – und die ausgebaute Tabellenführung. Für Coach Fabio Ingolitsch gab‘s im starken Kollektiv auch einen „Man of the match“.