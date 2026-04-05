Sturm-Party zu Ostern! „Dann ist Großes möglich“

Ein Ostersonntag ganz nach dem Geschmack der Sturm-Fans! Während der Tabellenführer Rapid nach fünf Spielen die erste Niederlage ins Osternest legte, feierten die Grazer beim 2:0 im Allianz-Stadion das sechste unbesiegte Spiel in Folge – und die ausgebaute Tabellenführung. Für Coach Fabio Ingolitsch gab‘s im starken Kollektiv auch einen „Man of the match“.
Die Sturm-Spieler, das Trainerteam, die sportliche Führung – allesamt feierten in Wien-Hütteldorf vor dem bummvollen Auswärtssektor, der auch stimmungstechnisch – gegenüber dem verwaisten, gesperrten Block West – einen Sieg einfuhr. Der Grazer Meister zelebrierte einen Statement-Sieg, auswärts in Wien, gegen eine Rapid-Elf, die im Höhenflug schien, gegen Sturm dann statistisch aber keinen (!) Torschuss zusammenbrachte.
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