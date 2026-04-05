Kühbauer: „… dann wäre der Zug abgefahren gewesen“

Daniel Beichler (Salzburg-Trainer): „Das tut uns gut. Es war jetzt nicht so, dass wir in den letzten Wochen extrem viele Erfolgserlebnisse gehabt hätten. Wo wir in der ersten Halbzeit richtig schlecht waren, war die Organisation der Restverteidigung. Wir haben zu große Abstände gehabt nach Ballverlust, haben zu viele Umschaltmomente zugelassen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, das haben die Jungs auch zu hören bekommen. In der zweiten Halbzeit sind wir mit einer anderen Energie rausgekommen. Es war nach den Niederlagen nicht alles schlecht, es ist jetzt nach dem Sieg nicht alles gut. Wir hatten neben unseren zwei Toren auch noch acht Großchancen, wo wir das Spiel früher fertig machen können. Mir geht es aber viel mehr um die erste Hälfte, die mich maßlos ärgert.“