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Schlüssel steckte

Pärchen machte mit fremdem Auto eine Spritztour

Oberösterreich
05.04.2026 09:30
Das Pärchen setzte sich ins fremde Auto und düste los. (Symbolbild)
Das Pärchen setzte sich ins fremde Auto und düste los. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Gelegenheit macht Diebe. Das dachte sich auch ein vorerst unbekanntes Pärchen, das sich in Königswiesen (Oberösterreich) in ein fremdes Auto setzte und davon düste. Schwer war es nicht, denn der Besitzer hatte den Autoschlüssel stecken lassen.

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Der Autobesitzer, ein 51-Jähriger aus Königswiesen parkte am Samstag gegen 21.50 Uhr sein Auto direkt vor dem Bankgebäude in seiner Heimatgemeinde und ging in das Gebäude hinein, um Geld zu beheben. Das Auto war dabei nicht versperrt und der Schlüssel steckte. Als er kurze Zeit später zu seinem Auto ging, war dieses nicht mehr da.

Pkw tauchte wieder auf
Er verständigte den Polizeinotruf, doch eine sofort eingeleitete Fahndung der  Polizei blieb vorerst erfolglos. Um 22.20 Uhr rief der 51-Jährige erneut beim Notruf an und teilte mit, dass das gestohlene Fahrzeug soeben von einem Mann (etwa 30 Jahre) und einer Frau (etwa 20 Jahre) vor dem Bankgebäude abgestellt wurde und die beiden zu Fuß flüchteten.
Die Fahndung nach den beiden Tätern blieb jedoch ohne Erfolg.

Etwaige Hinweise bitte unter 059133-4303.

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