Pärchen machte mit fremdem Auto eine Spritztour

Pkw tauchte wieder auf

Er verständigte den Polizeinotruf, doch eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb vorerst erfolglos. Um 22.20 Uhr rief der 51-Jährige erneut beim Notruf an und teilte mit, dass das gestohlene Fahrzeug soeben von einem Mann (etwa 30 Jahre) und einer Frau (etwa 20 Jahre) vor dem Bankgebäude abgestellt wurde und die beiden zu Fuß flüchteten.

Die Fahndung nach den beiden Tätern blieb jedoch ohne Erfolg.