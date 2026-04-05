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Parents Step Up the Pressure

Boy (13) to Attend Elementary School: Seven “Suspects”

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05.04.2026 06:00
It is questionable whether the 13-year-old will ever set foot in a classroom again.
It is questionable whether the 13-year-old will ever set foot in a classroom again.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

A 13-year-old boy has not been in school for four and a half years. His parents are at odds with the Upper Austrian Department of Education over his placement test and have now had their lawyer file a statement of facts with the Linz District Attorney’s Office. In it, seven individuals are accused of abuse of office.

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A sledgehammer instead of a pencil: With an eleven-page statement of facts alleging abuse of office (§302), the parents of the 13-year-old from the Gmunden district now want to put pressure on the Education Directorate. The background is well known: As the “Krone” was the first to report in detail, the teenager has not attended a public school for four and a half years.

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