„Virus ist auf Bankkonto“: Frau verlor 50.000 Euro

Die Betrugsmasche funktioniert – leider – nach wie vor. Eine falsche Bankmitarbeiterin brachte eine Innsbruckerin (58) dazu, ihre Ersparnisse umzubuchen. Dem Opfer wurde vorgegaukelt, dass ein „Virus auf dem Bankkonto“ sei.
Zu dem Betrug kam es laut Angaben der Polizei Ende März. Die 58-Jährige erhielt einen Anruf von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin. Da die Gaunerin persönliche Daten und Bankdaten des Opfers kannte und die Telefonnummer täuschend echt war, zweifelte die Innsbruckerin nicht an der Echtheit des Gegenübers.
Verifizierungscodes entlockt
„Der 58-Jährigen wurde mitgeteilt, dass auf dem Bankkonto ein Virus sei und die Ersparnisse daher nicht mehr sicher seien.“ Weiter behauptete die falsche Mitarbeiterin, dass das Geld nun umgebucht werden müsse und bat dazu um diverse Verifizierungscodes.
Durch die Autorisierung durch die Innsbruckerin kam es folglich zu mehreren Abbuchungen. Der entstandene Verlust liegt bei rund 50.000 Euro.
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