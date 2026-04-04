„Virus ist auf Bankkonto“: Frau verlor 50.000 Euro

Zu dem Betrug kam es laut Angaben der Polizei Ende März. Die 58-Jährige erhielt einen Anruf von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin. Da die Gaunerin persönliche Daten und Bankdaten des Opfers kannte und die Telefonnummer täuschend echt war, zweifelte die Innsbruckerin nicht an der Echtheit des Gegenübers.