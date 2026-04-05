Mutter sah nach einer Operation erstmals ihr Kind

180 Operationen in drei Wochen

„Wir haben in drei Wochen mehr als 900 Untersuchungen und mehr als 180 Operationen durchgeführt. Viele Patienten waren fast komplett blind, in Österreich wird viel früher operiert“, schilderte der Augenarzt. „Die Menschen sind unglaublich erleichtert und dankbar. Eine Mutter sah etwa nach der Operation zum ersten Mal ihr eigenes Kind. Ich werde nächstes Jahr sicher wieder dabei sein“, so Rodriguez.