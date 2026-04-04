„Völlig unfair“: Berater ledert gegen FC Chelsea

Fernandez habe lediglich auf die Frage geantwortet, in welcher europäischen Stadt er gerne leben würde. „Für einen Argentinier ist es ganz normal, Madrid zu nennen – wegen der Sprache, der Kultur und des Lebensstils“, so Pastore. „Die Strafe ist komplett unfair – ihn für zwei Spiele zu sperren, die für Chelsea extrem wichtig sind. Es geht um die Qualifikation für die Champions League, und er ist einer der wichtigsten Spieler im Team. Es wirkt so, als wolle der Klub eine Botschaft senden. Ich sehe dafür aber keinen Grund.“