Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Fernandez

„Völlig unfair“: Berater ledert gegen FC Chelsea

Premier League
04.04.2026 14:03
Enzo Fernandez fehlt im FA-Cup-Spiel am Samstag.
Enzo Fernandez fehlt im FA-Cup-Spiel am Samstag.(Bild: AP/Ian Walton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem Enzo Fernandez aufgrund seiner Aussagen über Madrid vom FC Chelsea für zwei Spiele aus dem Kader gestrichen worden war, hat sich nun der Berater des Argentiniers zur Causa geäußert. Javier Pastore findet den Schritt „völlig unfair“.

0 Kommentare

Was war passiert? Fernandez hatte in einem Interview gemeint, gerne einmal in Madrid zu leben. „Es ist eine wunderschöne Stadt, sie erinnert mich an Buenos Aires“, so der Weltmeister. 

Grenze überschritten
Für den FC Chelsea ein No-Go, Trainer Liam Rosenior erklärte am Freitag: „Als Fußballverein haben wir eine Entscheidung getroffen. Er wird für das morgige Spiel (Anmerkung der Redaktion: im FA Cup gegen FC Port Vale) nicht zur Verfügung stehen und auch nicht für das Spiel gegen Manchester City.“ Fernandez habe mit seinen Aussagen eine Grenze überschritten. Englischen Medienberichten zufolge soll Fernandez den Wunsch hegen, bei Real Madrid zu unterschreiben.

Javier Pastore verteidigt Fernandez.
Javier Pastore verteidigt Fernandez.(Bild: AFP/APA/LOU BENOIST)

Für das Interview suspendiert zu werden, sei dennoch überzogen, findet Pastore. „Enzo hat die Situation nicht verstanden. Er hat die Entscheidung akzeptiert, weil er ein absoluter Profi ist, aber wir verstehen die Strafe nicht. Er hat keinen Klub erwähnt und nie gesagt, dass er Chelsea verlassen will“, fand der ehemalige Teamspieler Argentiniens und Agent des Mittelfeldspielers gegenüber „The Athletic“ deutliche Worte.

Lesen Sie auch:
Enzo Fernández
„Das geht zu weit“
Chelsea suspendiert 120-Millionen-Star wegen Real
03.04.2026

Fernandez habe lediglich auf die Frage geantwortet, in welcher europäischen Stadt er gerne leben würde. „Für einen Argentinier ist es ganz normal, Madrid zu nennen – wegen der Sprache, der Kultur und des Lebensstils“, so Pastore. „Die Strafe ist komplett unfair – ihn für zwei Spiele zu sperren, die für Chelsea extrem wichtig sind. Es geht um die Qualifikation für die Champions League, und er ist einer der wichtigsten Spieler im Team. Es wirkt so, als wolle der Klub eine Botschaft senden. Ich sehe dafür aber keinen Grund.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Premier League
04.04.2026 14:03
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
MadridBuenos Aires
Manchester CityFC Chelsea
FA Cup
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.091 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.665 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Premier League
Deutsche Bundesliga
Frankfurt verspielt 2:0-Führung gegen 1. FC Köln!
Deutsche Bundesliga
Kein Sieger im Duell von Union und St. Pauli!
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Gefiel Klub gar nicht
Werder zieht nach Wirbel-Interview Konsequenzen
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf