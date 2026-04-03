Chelsea suspendiert 120-Millionen-Star wegen Real

„Ich würde gerne in Madrid leben.“

Was den „Blues“-Coach so wütend macht? Fernandez sagte während der Länderspielpause in einem Interview ganz offen, dass er Chelsea verlassen will. „Ich würde gerne in Madrid leben. Es ist eine wunderschöne Stadt, sie erinnert mich an Buenos Aires.“ Schon nach der WM soll der Wechsel vorangetrieben werden. Zu viel für Offenheit für Chelsea!