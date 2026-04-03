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„Das geht zu weit“

Chelsea suspendiert 120-Millionen-Star wegen Real

Premier League
03.04.2026 17:50
Enzo Fernández
Enzo Fernández(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Premier-League-Klub Chelsea suspendiert Weltmeister Enzo Fernandez! Das gab Trainer Liam Rosenior am Freitag auf der Pressekonferenz bekannt. Grund: Der 120-Millionen-Mann will unbedingt zu Real Madrid. 

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„Als Fußballverein haben wir eine Entscheidung getroffen. Er wird für das morgige Spiel (Anmerkung der Redaktion: im FA Cup gegen FC Port Vale) nicht zur Verfügung stehen und auch nicht für das Spiel gegen Manchester City“, so Rosenior.

Liam Rosenior
Liam Rosenior(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Denn, so der Trainer weiter: „Wir sind der Meinung, dass eine Grenze überschritten wurde. Das ist nicht ideal. Vieles davon geht auf zehn wirklich schwierige Tage zurück, wahrscheinlich die schwierigsten zehn Tage meiner Karriere.“

„Ich würde gerne in Madrid leben.“
Was den „Blues“-Coach so wütend macht? Fernandez sagte während der Länderspielpause in einem Interview ganz offen, dass er Chelsea verlassen will. „Ich würde gerne in Madrid leben. Es ist eine wunderschöne Stadt, sie erinnert mich an Buenos Aires.“ Schon nach der WM soll der Wechsel vorangetrieben werden. Zu viel für Offenheit für Chelsea! 

(Bild: AP/Gustavo Garello)

Fernandez wechselte im Winter 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach London und wurde damit zum teuersten Zugang in der Chelsea-Geschichte. 

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