Historischer Öko-Entscheid am Ufer des Kamps

Osterfrieden an den Ufern des Kamps! Nach jahrelangen Diskussionen und Streitigkeiten gibt es eine Lösung für die Energiegewinnung an dem Flussjuwel. Es wurde ein Kompromiss gefunden...
Oster-Ökofrieden am Kamp bei der Rosenburg, die – samt Flussjuwel – seit Jahrhunderten von der Familie Hoyos sorgsam gehütet wird.
Ein leises Rauschen trägt die Entscheidung. Denn beim historischen Wasserkraftwerk im Bezirk Horn ist jetzt gelungen, wofür man jahrelang gerungen hatte – ein sanfter Kompromiss zwischen Natur und Energie.
EVN modernisiert, Fluss darf fließen
Das Ergebnis liegt nun auf dem Tisch. Die EVN mit ihren durchdachten Angeboten an Kunden darf revitalisieren, der Fluss aber fließen. „Als Landesenergieversorger ist es unser Auftrag, möglichst viel Ökoenergie zu produzieren. Wir haben einen Kompromiss im Sinne des Großen und Ganzen gefunden“, versichert Sprecher Zach. Auch Umweltanwalt Tom Hansmann ist zufrieden. Resümee: Das blau-gelbe Energiewunder wirkt sanft.
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