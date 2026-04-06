Historischer Öko-Entscheid am Ufer des Kamps

EVN modernisiert, Fluss darf fließen

Das Ergebnis liegt nun auf dem Tisch. Die EVN mit ihren durchdachten Angeboten an Kunden darf revitalisieren, der Fluss aber fließen. „Als Landesenergieversorger ist es unser Auftrag, möglichst viel Ökoenergie zu produzieren. Wir haben einen Kompromiss im Sinne des Großen und Ganzen gefunden“, versichert Sprecher Zach. Auch Umweltanwalt Tom Hansmann ist zufrieden. Resümee: Das blau-gelbe Energiewunder wirkt sanft.