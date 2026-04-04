Skifahrerin prallte mit Gesicht gegen Stahlseil

Fürchterlicher Unfall im Skigebiet Obergurgl/Hochgurgl in Tirol am Freitagabend! Ein 22-jährige Skifahrerin aus Deutschland prallte mit dem Gesicht gegen das Stahlseil einer Pistenraupe. Die Frau wurde verletzt.
Die 22-jährige Deutsche war gemeinsam mit einer weiteren Deutschen (20) gegen 20 Uhr nach Pistenschluss und einer Einkehr in einer Schirmbar auf der blauen Piste Nr. 32 im Skigebiet Obergurgl/Hochgurgl unterwegs.
Zur selben Zeit war ein Angestellter der Liftgesellschaft mit einer Pistenraupe unterwegs, um die Pisten zu präparieren. Der 19-jährige Italiener verwendete dafür im Kreuzungsbereich der Piste Nr. 32 mit der schwarzen Piste Nr. 34 die an der Pistenraupe angebrachte Seilwinde und befestigte das Stahlseil an einer Verankerung.
Mit Gesicht in Stahlseil geprallt
Die beiden Skifahrerinnen fuhren hintereinander in diesen Kreuzungspunkt ein. Dabei prallte die 22-Jährige mit dem Gesicht gegen das gespannte Stahlseil. Sie erlitt erhebliche Verletzungen.
Zusammen mit ihrer Begleiterin konnte die Verletzte noch selbstständig ins Tal abfahren.
Die Polizei
Ihre Begleiterin leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. „Zusammen mit ihrer Begleiterin konnte die Verletzte noch selbstständig ins Tal abfahren, wo sie vom Rettungsdienst erstversorgt und in die Universitätsklinik nach Innsbruck verbracht wurde“, heißt es seitens der Polizei.
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