Skifahrerin prallte mit Gesicht gegen Stahlseil

Zur selben Zeit war ein Angestellter der Liftgesellschaft mit einer Pistenraupe unterwegs, um die Pisten zu präparieren. Der 19-jährige Italiener verwendete dafür im Kreuzungsbereich der Piste Nr. 32 mit der schwarzen Piste Nr. 34 die an der Pistenraupe angebrachte Seilwinde und befestigte das Stahlseil an einer Verankerung.