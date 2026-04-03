Altach führte in Ried schon mit 2:0 – und verlor nach der Roten Karte von Ousmane Diawara (58.) noch mit 2:3. Hier die Stimmen zum Spiel.
Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Es tut weh. Wir müssen es glauben und akzeptieren, dass wir verloren haben. Bei uns steht niemand alleine im Regen, ich haue sicher nicht auf einen Spieler drauf, aber natürlich kippt dadurch komplett die Dynamik im Spiel. Trotzdem glaube ich, dass wir die 30 Minuten in Unterzahl besser spielen müssen. Wir müssen nicht drei Tore kriegen, da haben wir uns nicht gut angestellt. Dennoch: Wir haben drei Punkte verloren, wir haben ein Spiel auswärts in Ried verloren und nächste Woche geht es weiter. Wir werden in der Liga bleiben, wir brauchen noch ein paar Punkte und die werden wir auch holen.“
Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Das sind die Momente und die Abende, für die wir alle tagtäglich so viel investieren. Wir waren alle unzufrieden mit der ersten Halbzeit, das war einfach kein gutes Fußballspiel von uns. Ich hatte das Gefühl, dass wir zu ängstlich waren. Nach der Roten Karte waren wir geduldig im Bespielen eines tiefen Blocks – uns wird ja gerne nachgesagt, wir können nur hohe Bälle spielen. Wir haben gut die Außen genutzt und drei richtig gute Mutandwa-Momente gehabt. Ein ganz besonderer Tag und eine überragende Leistung von ihm. Aber ich will trotzdem die ganze Mannschaft mitreinnehmen, die Tore waren im Kollektiv gut vorbereitet.“
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