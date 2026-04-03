„Ich haue sicher nicht auf einen Spieler drauf!“

Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Das sind die Momente und die Abende, für die wir alle tagtäglich so viel investieren. Wir waren alle unzufrieden mit der ersten Halbzeit, das war einfach kein gutes Fußballspiel von uns. Ich hatte das Gefühl, dass wir zu ängstlich waren. Nach der Roten Karte waren wir geduldig im Bespielen eines tiefen Blocks – uns wird ja gerne nachgesagt, wir können nur hohe Bälle spielen. Wir haben gut die Außen genutzt und drei richtig gute Mutandwa-Momente gehabt. Ein ganz besonderer Tag und eine überragende Leistung von ihm. Aber ich will trotzdem die ganze Mannschaft mitreinnehmen, die Tore waren im Kollektiv gut vorbereitet.“