Junge E-Scooter-Raser: Stadt appelliert an Eltern

Mehr Kontrollen angekündigt

Denn die Beschwerden haben sich in letzter Zeit erhöht. Und meist richten sich diese gegen Kinder und Jugendliche, die sich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten oder die Gefährte teilweise noch gar nicht lenken dürften. Gleichzeitig kündigt man mit der Polizei vor allem bei Spielplätzen eine „Aktion scharf“ an. „Wenn wir gemeinsam darauf achten, rücksichtsvoll miteinander umzugehen, können wir die derzeitige Situation rasch verbessern“, ist man in der Stadt überzeugt.