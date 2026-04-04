Junge E-Scooter-Raser: Stadt appelliert an Eltern

Immer jünger und schneller werden die Lenker der teils frisierten Elektro-Roller. Ein gefährliche Entwicklung! Eine Stadt in Niederösterreich nimmt nun die Eltern in die Pflicht: „Achtet bitte darauf, wo und wie Ihre Kinder unterwegs sind.“
Er ist gerade einmal zwölf Jahre alt und lenkte einen E-Scooter, der dank illegaler Basteleien rund 50 km/h schaffte und damit einen Mopedschein voraussetzt. Die Polizei setzte der gefährlichen Fahrt in Ober-Grafendorf im Bezirk St. Pölten schließlich ein Ende. Ähnlich wie bei Mopeds kann die Exekutive mit speziellen Gerätschaften rasch feststellen, ob auch Elektroroller deutlich mehr als die erlaubte Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h erreichen.
Spielplätze als Rennstrecken
Was auch notwendig ist. Denn immer häufiger verwandeln junge Burschen und Mädchen Gehwege oder Spielplätze mit diesen pfeilschnellen Gefährten zu Rennstrecken und gefährden damit sich und andere. So auch in Wilhelmsburg.
In der Stadt südlich von St. Pölten nimmt man nun vor allem die Eltern in die Pflicht. „Die Aufsichtspflicht liegt bei Ihnen. Sie sollen bitte darauf achten, wie und wo Ihre Kinder unterwegs sind“, appelliert man im Rathaus.
Mehr Kontrollen angekündigt
Denn die Beschwerden haben sich in letzter Zeit erhöht. Und meist richten sich diese gegen Kinder und Jugendliche, die sich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten oder die Gefährte teilweise noch gar nicht lenken dürften. Gleichzeitig kündigt man mit der Polizei vor allem bei Spielplätzen eine „Aktion scharf“ an. „Wenn wir gemeinsam darauf achten, rücksichtsvoll miteinander umzugehen, können wir die derzeitige Situation rasch verbessern“, ist man in der Stadt überzeugt.
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