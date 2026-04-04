Mattersburg: Hoffen auf eine „Auferstehung“

Für den „Harrer“ gibt es Pläne

Die „Krone“ hörte sich um und tatsächlich berichtet der Mitbesitzer der Bäckerei Altdorfer, Dieter Pruggnaller, der den ehemaligen „Harrer“ in Mattersburg erwarb: „Wir haben die Immobilie beim Makler, weil wir selber derzeit zu viele andere Baustellen haben, als dass wir etwas in Mattersburg machen können. Aber es gab schon Interessenten, die gleich mit Architekten zur Besichtigung gekommen sind.“ Er glaubt aber an das Potenzial des Standortes im Zentrum. Sollte sich doch keiner der Interessenten in den nächsten Monaten festlegen, würde Pruggnaller durchaus selber dranbleiben wollen, wenn er andere Projekte fertiggestellt hat.