Politiker soll zehnjährigen Bub geschlagen haben

Vater sprach wilde Drohungen aus

Die Polizei rückte schließlich mit mehreren Streifen an, und auch die Schnelle Interventionsgruppe kam. Der Vater des Buben wollte dann noch den ÖVP-Mandatar attackieren und bedrohte mehrere Anwesende, wurde aber zurückgehalten. Am Ende wurden von der Polizei insgesamt fünf Körperverletzungen aufgenommen. FPÖ, SPÖ und Grüne in Ansfelden fordern in einer gemeinsamen Aussendung eine lückenlose Aufklärung. Die Polizei ermittelt und befragt alle Anwesenden.