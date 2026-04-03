Heart attack! Concerns for Romania’s former coach Lucescu

With his resignation, Lucescu ended his second term as national team coach. He had previously coached the Romanian national team from 1981 to 1986, leading them to the European Championship in 1984. This was followed by stints as coach at Inter Milan, Galatasaray Istanbul, Shakhtar Donetsk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg, and Dynamo Kyiv. In the summer of 2024, he had once again taken over the national team.