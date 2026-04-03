Herzinfarkt! Bangen um Rumäniens Ex-Coach Lucescu

Nur einen Tag nach seinem Rücktritt als Rumäniens Fußball-Teamchef hat sich der Gesundheitszustand von Mircea Lucescu rapide verschlechtert! Wie rumänische Medien unter Berufung auf eine Mitteilung des Uni-Krankenhauses in Bukarest berichten, habe der 80-Jährige vor seiner geplanten Entlassung am Karfreitag einen Herzinfarkt erlitten. Der Patient befinde sich in der kardiologischen Abteilung und werde dort angemessen medizinisch versorgt.
„Sein Zustand ist stabil, er ist bei Bewusstsein und kooperiert mit dem medizinischen Personal“, zitierte die Zeitung „Adevarul“ den Direktor des Klinikums, Catalin Cirstoiu.
Seit Sonntag stationär im Universitätsklinikum Bukarest
Lucescu befindet sich seit vergangenem Sonntag stationär im Universitätsklinikum, nachdem er bei einem Training zusammengebrochen war. Im Krankenhaus waren schwere Herzrhythmusstörungen diagnostiziert worden. Laut Zeitung „Libertatea“ war ihm am vorigen Dienstag ein Herzschrittmacher eingesetzt worden.
Zweite Amtszeit als Auswahlcoach beendet
Erst am Donnerstag hatte der rumänische Fußballverband (FRF) mitgeteilt, dass Lucescu sein Amt als Nationaltrainer abgibt. Allerdings war der Vertrag ohnehin am 31. März ausgelaufen.
Mit seinem Rücktritt hatte Lucescu seine zweite Amtszeit als Auswahlcoach beendet. Er hatte schon von 1981 bis 1986 die rumänische Nationalmannschaft trainiert und sie 1984 zur EM geführt. Danach folgten Stationen als Trainer bei Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Schachtjor Donezk, Besiktas Istanbul, Zenit St. Petersburg und Dynamo Kiew. Im Sommer 2024 hatte er erneut die Nationalmannschaft übernommen.
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