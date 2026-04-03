Herzinfarkt! Bangen um Rumäniens Ex-Coach Lucescu

Nur einen Tag nach seinem Rücktritt als Rumäniens Fußball-Teamchef hat sich der Gesundheitszustand von Mircea Lucescu rapide verschlechtert! Wie rumänische Medien unter Berufung auf eine Mitteilung des Uni-Krankenhauses in Bukarest berichten, habe der 80-Jährige vor seiner geplanten Entlassung am Karfreitag einen Herzinfarkt erlitten. Der Patient befinde sich in der kardiologischen Abteilung und werde dort angemessen medizinisch versorgt.