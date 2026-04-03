Feuer weithin sichtbar: Großeinsatz bei Bauernhof

Feueralarm am Freitagnachmittag im Tiroler Zillertal: In Kaltenbach brach im Bereich des Wirtschaftsgebäudes eines Bauernhofes ein Brand aus. Die alarmierten Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und bekämpften das Feuer. Personen wurden nicht verletzt. Auch die Tiere konnten alle in Sicherheit gebracht werden.
Gegen 13 Uhr war der Brand beim Wirtschaftsgebäude in Kaltenbach, Bereich Emberg, ausgebrochen. Bei der Leitstelle Tirol gingen mehrere Notrufe ein, wie es auf „Krone“-Nachfrage hieß. Das Feuer und die dichten Rauchwolken waren aufgrund der Lage des Hofes weithin sichtbar.
Sechs Feuerwehren vor Ort
Die Einsatzkräfte wurden alarmiert und waren rasch vor Ort. Insgesamt sechs Feuerwehren mit 120 Einsatzkräften aus der Region kämpften gegen das Feuer an. Aufgrund des schnellen Einschreitens konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude – etwa auf das Wohnhaus – verhindert werden.
Etwa die Hälfte des Wirtschaftsgebäudes sei durch den Brand zerstört worden, hieß es vonseiten der Einsatzkräfte. Die andere Hälfte konnte gerettet werden – Nachlöscharbeiten dauerten bis 17 Uhr an.
Brandursache noch unklar
Die Tiere – darunter Schweine, Hühner und Hasen – konnten alle gerettet werden. Verletzte Personen gab es zum Glück auch nicht. Zur Brandursache kann noch keine Angabe gemacht werden. Im Einsatz standen neben den Feuerwehren auch die Polizei und das Rote Kreuz.
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