Feuer weithin sichtbar: Großeinsatz bei Bauernhof

Sechs Feuerwehren vor Ort

Die Einsatzkräfte wurden alarmiert und waren rasch vor Ort. Insgesamt sechs Feuerwehren mit 120 Einsatzkräften aus der Region kämpften gegen das Feuer an. Aufgrund des schnellen Einschreitens konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude – etwa auf das Wohnhaus – verhindert werden.